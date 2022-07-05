Польша призвали Евросоюз отказаться от зеленой энергетики

Евросоюзу необходимо временно вернуться к использованию традиционных ископаемых энергоресурсов, отказавшись от планов перехода на экологически чистые источники энергии. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Zakon.kz.

С таким мнением он выступил в статье, опубликованной в Financial Times.

Даже если кратковременный возврат к углю будет означать отсрочку воплощения наших амбициозных целей в сфере климата, это может оказаться необходимым условием для поддержания прочности европейского сообщества, которое будет способно противостоять России и поддерживать Украину. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

В статье польский премьер отметил существующую в ЕС инфляцию, угрозу нехватки топлива для миллионов граждан и рост цен на электроэнергию в регионе. Польское правительство, по его словам, «уже давно призывает к изменениям, которые заблокируют искусственное повышение цен на энергоносители».

Моравецкий заявил, что цена квот ЕС на выбросы углекислого газа стала слишком высокой, увеличившись с менее чем €10 за тонну до €80-100 за тонну в течение пяти лет. По его словам, столь высокие цены не дают промышленности инвестировать в новые зеленые технологии. Премьер считает, что ответственность частично лежит на спекулянтах, манипулирующих рынком торговли квотами, и призывает ЕС положить этому конец.