Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Польша призвали Евросоюз отказаться от зеленой энергетики

Призвал ЕС отказаться от зеленой энергии Фото: Instagram/morawieckipl
Евросоюзу необходимо временно вернуться к использованию традиционных ископаемых энергоресурсов, отказавшись от планов перехода на экологически чистые источники энергии. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Zakon.kz.

С таким мнением он выступил в статье, опубликованной в Financial Times.

Даже если кратковременный возврат к углю будет означать отсрочку воплощения наших амбициозных целей в сфере климата, это может оказаться необходимым условием для поддержания прочности европейского сообщества, которое будет способно противостоять России и поддерживать Украину. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

В статье польский премьер отметил существующую в ЕС инфляцию, угрозу нехватки топлива для миллионов граждан и рост цен на электроэнергию в регионе. Польское правительство, по его словам, «уже давно призывает к изменениям, которые заблокируют искусственное повышение цен на энергоносители».

Моравецкий заявил, что цена квот ЕС на выбросы углекислого газа стала слишком высокой, увеличившись с менее чем €10 за тонну до €80-100 за тонну в течение пяти лет. По его словам, столь высокие цены не дают промышленности инвестировать в новые зеленые технологии. Премьер считает, что ответственность частично лежит на спекулянтах, манипулирующих рынком торговли квотами, и призывает ЕС положить этому конец.

Сейчас кажется, что наши предложения наконец-то будут воплощены в жизнь. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Читайте также

Ситуация в Украине: Зеленский поздравил американцев, банки Германии опасаются дефолтов

Казахстанцы застряли на закрытой границе с Узбекистаном

В ходе беспорядков в Нукусе погибли 18 человек — Генпрокуратура Узбекистана

Константин Вноровский
Европейский Союз Польша
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
мошенничество полиция подозреваемые биржа
Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления