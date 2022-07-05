В 5 областях Италии объявлен режим ЧС из-за засухи

Речь идет об областях Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, правительство также выделило 36,5 млн евро из национального фонда чрезвычайных ситуаций из-за дефицита воды в стране. Больше всего средств получат Эмилия-Романья (10,9 млн) и Ломбардия (9 млн).

Ранее в ряде городов и поселков на севере страны, в том числе в Вероне, были введены ограничения на использование гражданами воды. Кроме того, засуха начала сказываться и на юге центральной части Италии.

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По данным государственной исследовательской организации CNR, в этом году в Италии выпало вдвое меньше осадков, чем за последние 30 лет.