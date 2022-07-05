Инфляция в Южной Корее достигла самого высокого уровня почти за 24 года

Национальное статистическое управление сообщило о том, что в июне уровень инфляции вырос на 6%, передает Zakon.kz.

Согласно данным статуправления, по сравнению с прошлым месяцем цены на электричество выросли на 0,1%, газ и другие виды топлива – на 2,9%.

Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и топливо, в июне выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.