Задержан подозреваемый в стрельбе на параде в предместье Чикаго

Им оказался 22-летний Роберт Кримо III. Его разыскивали не как подозреваемого, но с пометкой «вооружен и очень опасен», передает Zakon.kz.

Подозреваемый находится под стражей после... стрельбы в городе Хайленд-Парк, – сообщил телеканал CBS Chicago.

Парня нашли через восемь часов после инцидента. Известно, что молодой человек пытался скрыться от полиции на машине.

Подозреваемому уже предъявлены обвинения, хотя расследование все еще ведется.

Трагедия произошла на параде в честь Дня независимости городе Хайленд-Парк. Жертвами стрельбы стали шесть человек, десятки получили ранения.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 16 раненых.