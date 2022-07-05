Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Задержан подозреваемый в стрельбе на параде в предместье Чикаго

авто Фото: pixabay
Им оказался 22-летний Роберт Кримо III. Его разыскивали не как подозреваемого, но с пометкой «вооружен и очень опасен», передает Zakon.kz.
Подозреваемый находится под стражей после... стрельбы в городе Хайленд-Парк, – сообщил телеканал CBS Chicago.

Парня нашли через восемь часов после инцидента. Известно, что молодой человек пытался скрыться от полиции на машине.

Подозреваемому уже предъявлены обвинения, хотя расследование все еще ведется.

Трагедия произошла на параде в честь Дня независимости городе Хайленд-Парк. Жертвами стрельбы стали шесть человек, десятки получили ранения.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 16 раненых.

Читайте также

«Заминировали» посольства России и Китая в Кыргызстане

Загорелся крупнейший рынок «Дордой»: видео

«Ничего не осталось»: видео последствий пожара на побережье Алаколя

Елена Беляева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
Парень убил родителей девушки
Отвергнутый парень убил родителей девушки в Павлодарской области
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
Бахытбек Есентаев, Баян Максаткызы, условно-досрочное освобождение
Экс-муж Баян Максаткызы подал ходатайство об условно-досрочном освобождении
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления