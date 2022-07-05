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Эксперт о новой волне COVID-19: Вирус в целом слабеет

маска Фото: pixabay
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о том, что рост заболеваемости в странах Европы и Америки вызвали новые мутации «омикрон-штамма» коронавируса, передает Zakon.kz.
Это происходит из-за новых вариантов «омикрона», которые размножаются лучше предыдущих. Это уже не BA.2, а BA.3, 4, 5. В мире заболевает 700-800 тыс. человек каждый день, – цитирует iz.ru эксперта.

По словам Альтштейна, в конце января и феврале во многих странах ситуация с заболеваемостью ухудшилась – они столкнулись с серьезной вспышкой «омикрона». Затем заболеваемость упала, а потом вновь начала расти из-за нового подвида этого штамма – ВА.2.

Сейчас мир в стадии еще одного подъема – но я думаю, что он будет небольшим. Вирус в целом слабеет. Думаю, что к концу года заболеваемость коронавирусом будет уже достаточно низкая.Анатолий Альтштейн

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