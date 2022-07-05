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В Нур-Султане ко Дню города пройдет «Елорда Байгесі»

Нур-Султан, байга Елорда Байгесі Фото: gov.kz
На ипподроме «Казанат» 6 июля городское управление спорта при поддержке акимата Нур-Султана проведет республиканский турнир по видам байги «Елорда Байгесі», приуроченный ко Дню города, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях примут участие более 150 лучших спортсменов из городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента и всех областей страны.

Наездники будут состязаться в 9-километровой кунан-байге, 16-километровой малой аламанской и 21-километровой аламанской байге.

байга Елорда Байгесі

Фото: gov.kz

Общий призовой фонд соревнований – 20 млн тенге.

В рамках программы пройдет республиканский турнир «Костанайская конная гонка на Кубок города Нур-Султана». Об этом сообщил исполнительный директор Национальной спортивной ассоциации РК Рахат Жаксыбай.

байга «Елорда Байгесі»

Фото: gov.kz

Костанайская конная гонка, которая пройдет в столице, в этом году проводится уже в третий раз. Скакуны костанайской породы соревнуются в видах ушкыр (1,4 км, 2,4 км), кунан (7 км) и аламан байга (20 км). Общий призовой фонд конкурса – 9 млн тенге. Рахат Жаксыбай

Денежные призы присуждаются занявшим 1-5 места. Торжественное награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований. Начало – в 10:00.

байга Елорда Байгесі, Нур-Султан

Фото: gov.kz

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