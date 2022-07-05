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Авиарейс Нур-Султан – Уфа запустят с 8 июля

запуск Фото: pixabay
Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан проработан вопрос открытия регулярного пассажирского авиасообщения между городами Нур-Султан и Уфа, передает Zakon.kz.
С 8 июля российская авиакомпания «Азимут» начнет выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Нур-Султан – Уфа с частотой один рейс в неделю по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах RRJ-95, – говорится в сообщении Комитета гражданской авиации МИИР РК.

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