Авиарейс Нур-Султан – Уфа запустят с 8 июля

Фото: pixabay

Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан проработан вопрос открытия регулярного пассажирского авиасообщения между городами Нур-Султан и Уфа, передает Zakon.kz.

С 8 июля российская авиакомпания «Азимут» начнет выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Нур-Султан – Уфа с частотой один рейс в неделю по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах RRJ-95, – говорится в сообщении Комитета гражданской авиации МИИР РК. Читайте также ТОП- 5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней

Следите за новостями zakon.kz в: