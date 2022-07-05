Курсы валют на 5 июля в обменных пунктах Алматы
Фото: pixabay
Данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Алматы и Нацбанке Республики Казахстан на 5 июля 2022 года (на 10:30), сообщает Zakon.kz.
По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 464,16 (-2,28), к евро – 484,68 (-3,03), к рублю – 8,42 (-0,14).
Курс доллара в обменных пунктах Алматы
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 464, продажи – 468,5.
Курс евро в обменных пунктах Алматы
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 488, продажи – 493,5.
Курс рубля в обменных пунктах Алматы
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,35, продажи – 7,85.
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