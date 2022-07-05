Обрушилась крыша роддома из-за сильного ветра в Атырау
Фото: пресс-служба областного управления здравоохранения
В Атырау из-за сильного ветра обрушилась крыша роддома. Пострадавших нет. Автомобили двух сотрудников оказались под крышей, сообщает Zakon.kz.
На месте происшествия работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям.
4 июля около 20:00 из-за сильного ветра снесло крышу областного перинатального центра. В частности, 500 кв. м крыши пятиэтажного корпуса «Б» снесло из-за ветра. Пресс-служба областного управления здравоохранения
Как отметили в ведомстве, в этом году Атырауский областной перинатальный центр будет капитально отремонтирован. В настоящее время планируются первичные работы.
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