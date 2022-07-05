Обрушилась крыша роддома из-за сильного ветра в Атырау

Фото: пресс-служба областного управления здравоохранения

В Атырау из-за сильного ветра обрушилась крыша роддома. Пострадавших нет. Автомобили двух сотрудников оказались под крышей, сообщает Zakon.kz.

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