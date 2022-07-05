Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Обрушилась крыша роддома из-за сильного ветра в Атырау

В Атырау обрушилась крыша областного перинатального центра Фото: пресс-служба областного управления здравоохранения
В Атырау из-за сильного ветра обрушилась крыша роддома. Пострадавших нет. Автомобили двух сотрудников оказались под крышей, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия работают сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям.

4 июля около 20:00 из-за сильного ветра снесло крышу областного перинатального центра. В частности, 500 кв. м крыши пятиэтажного корпуса «Б» снесло из-за ветра. Пресс-служба областного управления здравоохранения

Как отметили в ведомстве, в этом году Атырауский областной перинатальный центр будет капитально отремонтирован. В настоящее время планируются первичные работы.

Читайте также

«Заминировали» посольства России и Китая в Кыргызстане

Загорелся крупнейший рынок «Дордой»: видео

«Ничего не осталось»: видео последствий пожара на побережье Алаколя

Анастасия Стативкина
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
Парень убил родителей девушки
Отвергнутый парень убил родителей девушки в Павлодарской области
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
Бахытбек Есентаев, Баян Максаткызы, условно-досрочное освобождение
Экс-муж Баян Максаткызы подал ходатайство об условно-досрочном освобождении
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления