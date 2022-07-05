Девушка пыталась спрыгнуть с третьего этажа гостиницы в Шымкенте

Фото: pixabay

3 июля около 21:40 в полицию поступило сообщение: молодая девушка собирается спрыгнуть с третьего этажа одной из гостиниц города. Выяснилось, что она пошла на отчаянный шаг из-за ссоры с женихом. Девушку от суицида спасли полицейские Шымкента, передает Zakon.kz.

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