Девушка пыталась спрыгнуть с третьего этажа гостиницы в Шымкенте
Фото: pixabay
3 июля около 21:40 в полицию поступило сообщение: молодая девушка собирается спрыгнуть с третьего этажа одной из гостиниц города. Выяснилось, что она пошла на отчаянный шаг из-за ссоры с женихом. Девушку от суицида спасли полицейские Шымкента, передает Zakon.kz.
На место оперативно прибыли сотрудники полка патрульной полиции и сохранили жизнь 23-летней девушки. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 105 УК РК — «Доведение до самоубийства». Пресс-служба Департамента полиции города Шымкента
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