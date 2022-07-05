Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Девушка пыталась спрыгнуть с третьего этажа гостиницы в Шымкенте

гостиница Фото: pixabay
3 июля около 21:40 в полицию поступило сообщение: молодая девушка собирается спрыгнуть с третьего этажа одной из гостиниц города. Выяснилось, что она пошла на отчаянный шаг из-за ссоры с женихом. Девушку от суицида спасли полицейские Шымкента, передает Zakon.kz.
На место оперативно прибыли сотрудники полка патрульной полиции и сохранили жизнь 23-летней девушки. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 105 УК РК — «Доведение до самоубийства». Пресс-служба Департамента полиции города Шымкента

Читайте также

«Заминировали» посольства России и Китая в Кыргызстане

Загорелся крупнейший рынок «Дордой»: видео

«Ничего не осталось»: видео последствий пожара на побережье Алаколя

Ирина Лукичева
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
Парень убил родителей девушки
Отвергнутый парень убил родителей девушки в Павлодарской области
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
Бахытбек Есентаев, Баян Максаткызы, условно-досрочное освобождение
Экс-муж Баян Максаткызы подал ходатайство об условно-досрочном освобождении
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления