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Биткоин дорожает на торгах

криптовалюта Фото: pexels
Цена биткоина выросла более чем на 5,5% во вторник, 5 июля. Криптовалюта торгуется выше 20,2 тыс. долларов. Об этом говорят данные торгов, передает Zakon.kz.

На бирже Binance биткоин дорожал на 5,6% — до 20,21 тыс. долларов. Информация актуальна на 10:23 по времени Нур-Султана, пишет 1prime.ru.

По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина поднималась на 5,7% — также в среднем до 20,21 тыс. долларов. Динамика приводится за сутки.

Стоимость криптовалюты восстанавливается после шестидневного снижения в конце июня — начале июля. За это время биткоин подешевел примерно на 10%.

За июнь стоимость биткоина снизилась на 37%. В начале месяца его цена составляла меньше 32 тыс. долларов.

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