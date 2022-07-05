Будет ли салют в Нур-Султане 6 июля, рассказали в столичном акимате
Фото: pexels
К 24-летию города проводятся десятки разноплановых мероприятий – от концертов до спортивных фестивалей, передает официальный сайт столичного акимата. Однако в этом году салюта ко Дню столицы в Нур-Султане не будет, рассказали в столичном акимате, передает Zakon.kz.
С 1 по 6 июля в этно-мемориальном комплексе «Атамекен» работает арт-выставка на тему «Пейзажи столицы».
С 4 по 6 июля в Центральном парке проводят фестиваль городской культуры Mereke Street.
5 июля в 19:00 в концертном зале филармонии организуют вечер юмора «Әзіл әлемі».
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
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8 июля в Амфитеатре состоится концертное представление «Люблю тебя, моя столица».
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