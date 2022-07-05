Будет ли салют в Нур-Султане 6 июля, рассказали в столичном акимате

Фото: pexels

К 24-летию города проводятся десятки разноплановых мероприятий – от концертов до спортивных фестивалей, передает официальный сайт столичного акимата. Однако в этом году салюта ко Дню столицы в Нур-Султане не будет, рассказали в столичном акимате, передает Zakon.kz.

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