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Загорелся крупнейший рынок «Дордой»: видео

Дордой пожар рынок Кыргызстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На крупнейшем рынке в Центральной Азии, расположенном в пригороде Бишкека, идет крупный пожар. На месте работают семь пожарных расчетов, передает Zakon.kz.

Очевидцы сообщили местному изданию Kaktus.media, что возгорание произошло на центральном проходе, где готовят шаурму.

Как уточнили в МЧС, информация о возгорании поступила на пульт 5 июля в 10:19.

Спасатели отмечают, к 12:00 пожар локализован, но полностью не потушен.

На месте продолжают работать семь пожарных расчетов, из техники – автолестница и водовоз от МЧС.

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