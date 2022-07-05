Загорелся крупнейший рынок «Дордой»: видео

На крупнейшем рынке в Центральной Азии, расположенном в пригороде Бишкека, идет крупный пожар. На месте работают семь пожарных расчетов, передает Zakon.kz.

Очевидцы сообщили местному изданию Kaktus.media, что возгорание произошло на центральном проходе, где готовят шаурму.

Как уточнили в МЧС, информация о возгорании поступила на пульт 5 июля в 10:19.

Спасатели отмечают, к 12:00 пожар локализован, но полностью не потушен.