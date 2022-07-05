Загорелся крупнейший рынок «Дордой»: видео
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На крупнейшем рынке в Центральной Азии, расположенном в пригороде Бишкека, идет крупный пожар. На месте работают семь пожарных расчетов, передает Zakon.kz.
Очевидцы сообщили местному изданию Kaktus.media, что возгорание произошло на центральном проходе, где готовят шаурму.
Как уточнили в МЧС, информация о возгорании поступила на пульт 5 июля в 10:19.
Спасатели отмечают, к 12:00 пожар локализован, но полностью не потушен.
На месте продолжают работать семь пожарных расчетов, из техники – автолестница и водовоз от МЧС.
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