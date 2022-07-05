Попурри из песен Калдаякова и Шукенова исполнили для жителей столицы

На сцене амфитеатра набережной реки Есиль состоялся праздничный концентр в преддверии Дня города. Для жителей и гостей города прозвучали популярные и любимые всеми произведения в исполнении музыкантов и солистов столичной филармонии им. Е. Рахмадиева, передает корреспондент Zakon.kz.

В честь празднования Дня города столичная филармония подготовила для жителей и гостей Нур-Султана специальную праздничную программу под названием «Астанамның таң самалы».

Перед началом концерта художественный руководитель духового оркестра государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева Никита Почиталин приоткрыл завесу, какие произведения будут исполнять музыканты для своих зрителей. Он сообщил, что классики в традиционном ее понимании в этот день будет не так много, в основном прозвучит классическая поп-музыка.

Наш концерт посвящен дню рождения нашей дорогой, любимой столицы, поэтому, конечно же, прозвучит неофициальный гимн – песня «Первое утро столицы» («Астанамның таң самалы»). Также еще будет много разных инструментов, которые вписались конкретно в этот концерт, в том числе попурри из песен Шамшы Калдаякова. Мы сделаем небольшой интерактив со зрителями, будем петь с ними эти песни. Это все делается для сближения с публикой, с нашими слушателями, зрителями, чтобы подарить хорошее настроение в этот прекрасный день. Никита Почиталин

Фото: Zakon.kz

Помимо неофициального гимна столицы и попурри из песен Шамшы Калдаякова, были исполнены популярные произведения казахстанских и зарубежных композиторов, которые обрели интересное воплощение благодаря солистам и духовому оркестру филармонии. Зрители амфитеатра услышали «Алғашқы танго» и «Бозторғайым» Ескендира Хасангалиева, «Қазақ елі осындай!» Абдрахмана Асылбекова, «Атамекен» Мади Сыздықова, «Сәуле ғұмыр» Хабибуллы Сетекова и другие произведения.

Знаменитые песни прозвучали в исполнении заслуженных деятелей страны, таких как Светлана Айтбаева, Сундет Байгожин, Арайлым Рахымқызы, Алтынай Жорабаева, лауреата государственной молодежной премии «Дарын» Нурбола Балапанова, лауреатов международных и республиканских конкурсов Алтынбека Әбілды, Талгата Аллабиринова, Алтынбека Арыстанбек, Әкімхана Маженова, Айдына Жұмабай, Айгерім Ораз, Ақботы Құснадин. В праздничном концерте также принял участие ансамбль эстрадного танца ALEM под руководством Анель Ислямовой.

Фото: Zakon.kz

Изюминкой концерта стало попурри из песен Батырхана Шукенова.

К этой идее мы пришли буквально в последние дни. Когда хотели сделать интерактив со зрителями, в нашем репертуаре было это попурри. Мы подумали, что было бы логичным внести его, потому что, сколько мы выступаем с этими песнями, люди всегда подхватывают, практически все знают песни Батырхана Шукенова, и они создают приятное настроение. Никита Почиталин

Впервые для участия в концерте столичной филармонии был приглашен и выступил детский хор детской школы «Достар», который исполнил песню «Қазақ елі осындай». Как отметил художественный руководитель духового оркестра, есть планы повторить этот опыт.

Это наш первый опыт работы с ними, и мы надеемся, что не последний и им понравится с нами работать, а зрителю – смотреть и слушать. Духовой оркестр тем и отличается, что он способен играть любую музыку – с домброй, с хором, с вокалистами, классику, все, что угодно, таковы возможности духового оркестра. Мы, соответственно, эти возможности стараемся показать. Никита Почиталин

Фото: Zakon.kz

В целом, выступление артистов государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева стало для них еще и закрытием музыкального сезона. Зрителям настолько понравилась представленная программа, что они не только подпевали и аплодировали, но и пританцовывали на своих местах.

В следующем сезоне в филармонии обещали вернуться с интересными концертами, включать в программу новые произведения, приглашать исполнителей из Европы, а также любителей музыки ждет вторая часть необычной программы, составленной из популярных саундтреков компьютерных игр с 1990-х годов по настоящее время под названием Game Evolution.