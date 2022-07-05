Ускенбаев о ситуации с «Жибек Жолы»: Для Казахстана не будет никаких последствий

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев высказался о последствиях для Казахстана из-за ситуации с судном «Жибек Жолы», передает корреспондент Zakon.kz.

Для Казахстана не должно быть никаких последствий, потому что наша страна никогда не нарушала и не нарушает ни международное законодательство, ни те соглашения, которые мы ратифицировали в рамках международного соглашения, — сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства.

Ранее министр заявил, что Казахстан может расторгнуть договор с российской компанией, арендующей судно «Жибек Жолы».

Когда мы передаем какое-то судно, мы ставим ограничения в части того, что на нем не должно быть осуществлено никаких незаконных перевозок – наркотиков, оружия, других запрещенных предметов. Мы будем ждать решения, потому что ситуация не до конца понятна. Каирбек Ускенбаев

Напомним, 30 июня в ряде СМИ появилась информация о вывозе зерна из Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне «Жибек Жолы» в Турцию.

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Позднее стало известно, что сделка продажи зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.