Элеватор для 100 тысяч тонн казахстанской пшеницы построят в Туркменистане

Туркменистан и Казахстан построят элеватор для хранения 100 тыс. тонн казахстанской пшеницы в Серхетабатском районе Марыйской области Туркменистана. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам АПК Туркменистана Аннагельды Язмырадов, передает Zakon.kz.

Элеватор для хранения пшеницы построят, чтобы наладить сотрудничество с Казахстаном по транзиту пшеницы и муки в Афганистан через Туркменистан. Поставки будут регулярными, пишет orient.tm.

Элеватор построят на земле животноводческого хозяйства «Чеменабат». Рядом появится цех для изготовления мешков. Их будут использовать для транспортировки груза.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил изучить предложение по строительству объекта.