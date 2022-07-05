Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Элеватор для 100 тысяч тонн казахстанской пшеницы построят в Туркменистане

пшенница Фото: pixabay
Туркменистан и Казахстан построят элеватор для хранения 100 тыс. тонн казахстанской пшеницы в Серхетабатском районе Марыйской области Туркменистана. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам АПК Туркменистана Аннагельды Язмырадов, передает Zakon.kz.

Элеватор для хранения пшеницы построят, чтобы наладить сотрудничество с Казахстаном по транзиту пшеницы и муки в Афганистан через Туркменистан. Поставки будут регулярными, пишет orient.tm.

Элеватор построят на земле животноводческого хозяйства «Чеменабат». Рядом появится цех для изготовления мешков. Их будут использовать для транспортировки груза.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил изучить предложение по строительству объекта.

Читайте также

В Казахстане приняты меры по защите ипотечников и заемщиков

Инфляция в Южной Корее достигла самого высокого уровня почти за 24 года

Что происходит с сахаром в Нур-Султане

Ирина Лукичева
Казахстан Туркменистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
пожал база отдыха Алаколь
«Ничего не осталось»: видео последствий пожара на побережье Алаколя
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления