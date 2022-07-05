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«Кредит без залога»: серийную мошенницу задержали в Алматы

полиция Алматы Фото: polisia.kz
Полицейские доказали пять фактов мошенничества у 29-летней жительницы Алматы. Девушка представлялась сотрудницей одного из банков. Она обещала свою помощь в оформлении кредита — без залога и по низким процентным ставкам, передает Zakon.kz.
В порядке ст. 128 УПК РК по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 190, ч. 3 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно», задержана 29-летняя гражданка А. В отношении подозреваемой следственным межрайонным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов

За свои услуги девушка просила от 120 до 170 тыс. тенге. В прошлом задержанная уже имела проблемы с законом. Она была осуждена за совершение аналогичных преступлений.

Всех, кто пострадал от действий этой гражданки, полицейские просят обратиться в полицию по телефону: +7 707 447 07 50, +7 747 699 70 02.

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Ирина Лукичева
Алматы
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