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Уимблдон: результаты казахстанцев и главное событие дня

игра теннис Фото: Parimatch
Первый рубеж одного из главных теннисных турниров года пройден, однако не все фавориты казахстанских поклонников продолжат борьбу за выход в финал.

В мужской сетке соревнований Уимблдона завершили участие все казахстанские теннисисты.

Для Александра Бублика третий круг одиночного разряда стал финальным. В матче, длившемся почти три часа, казахстанский теннисист не смог одолеть американца Фрэнсиса Тиафо. При 24 эйсах Александр допустил 12 двойных ошибок и реализовал всего три брейк-поинта из 10. Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (3:7), 4:6.

Александру Недовесову в тандеме с пакистанским теннисистом Айсамом Куреши не удалось выйти в третий круг парного разряда. Матч против бразильско-испанского дуэта, Рафаэля Матоса и Давида Вега-Эрнандеса, не был доигран до конца из-за травмы Айсама. Итог встречи: 6:3, 6:7 (6:8), 3:5.

Казахстанка Елена Рыбакина во второй раз за карьеру сыграла в 1/8 финала Уимблдона и впервые вышла в 1/4 турнира «Большого шлема». Соперницей 23-летней казахстанки стала 80-я ракетка мира – хорватская теннисистка Петра Мартич. Рыбакина уверенно справилась с Матрич в двух сетах. Реализовав четыре брейка из семи и совершив шесть подач навылет, казахстанка завершила матч со счетом 7:5, 6:3.

Один из фаворитов турнира, испанец Рафаэль Надаль, встретился с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. В последний раз Надаль становился обладателем главного трофея Уимблдона в 2010 году. Опытный теннисист не оставил ни единого шанса 26-летнему спортсмену из Нидерландов. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу испанца.

Сегодня главная звезда и фаворит соревнований, Новак Джокович, который шесть раз забирал титул чемпиона лондонского турнира, встретится лицом к лицу с 20-летним итальянцем Янником Синнером.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.12, П2 - 6.80

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