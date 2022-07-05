Во время следственных действий мужчина напал на полицейских в Кокшетау

Фото: Zakon.kz

В Кокшетау подозреваемый в хранении наркотиков напал на полицейских во время следственных действий, сообщает Zakon.kz.

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