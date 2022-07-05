Во время следственных действий мужчина напал на полицейских в Кокшетау
Фото: Zakon.kz
В Кокшетау подозреваемый в хранении наркотиков напал на полицейских во время следственных действий, сообщает Zakon.kz.
1 июля сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности в одной из гостиниц Кокшетау был установлен астанчанин, подозреваемый в хранении и перевозке наркотиков.
При проведении обысковых мероприятий 42-летний мужчина применил физическое насилие в отношении одного из оперативников, а затем при доставлении на медицинское освидетельствование ударил второго полицейского. ДП Акмолинской области
Проводится досудебное расследование по ст. 380, ч. 1 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».
У мужчины обнаружены и изъяты четыре свертка с веществом растительного происхождения. Изъятые вещества направлены на соответствующую экспертизу. По данному факту также начато досудебное расследование по ст. 296, ч. 2 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств». ДП Акмолинской области
Мужчина водворен в изолятор временного содержания.
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