Ущерб в 265 млн тенге: мошенник зарегистрировал 29 предприятий
Фото: Zakon.kz
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование в отношении группы лиц и организатора Куаныша Амангельды по факту выписки фиктивных счетов-фактур без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным агентства, Куаныш Амангельды в период с 2017 по 2019 год состоял в преступном сговоре с тремя сообщниками.
Организатор в целях извлечения имущественной выгоды приобрел и зарегистрировал на подконтрольных лиц 29 предприятий для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота. В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 265 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК
Отмечено, что приговором суда Куаныш Амангельды, Дмитрий Фуринец, Сергей Зинченко и Айдос Амангельды признаны виновными и лишены свободы на срок от двух до двух с половиной лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы.
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