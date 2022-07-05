Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ущерб в 265 млн тенге: мошенник зарегистрировал 29 предприятий

преступники АФМ приговор Фото: Zakon.kz
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование в отношении группы лиц и организатора Куаныша Амангельды по факту выписки фиктивных счетов-фактур без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства, Куаныш Амангельды в период с 2017 по 2019 год состоял в преступном сговоре с тремя сообщниками.

Организатор в целях извлечения имущественной выгоды приобрел и зарегистрировал на подконтрольных лиц 29 предприятий для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота. В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 265 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК

Отмечено, что приговором суда Куаныш Амангельды, Дмитрий Фуринец, Сергей Зинченко и Айдос Амангельды признаны виновными и лишены свободы на срок от двух до двух с половиной лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы.

Читайте также

Дело Матаевых: Генпрокуратура внесла протест против приговора

Журналист Махамбет Абжан арестован на два месяца – суд

Новые обстоятельства по делу Елжана Биртанова раскрыла защита экс-министра

Анастасия Московчук
АФМ РК Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
пожал база отдыха Алаколь
«Ничего не осталось»: видео последствий пожара на побережье Алаколя
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления