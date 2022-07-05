Ущерб в 265 млн тенге: мошенник зарегистрировал 29 предприятий

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование в отношении группы лиц и организатора Куаныша Амангельды по факту выписки фиктивных счетов-фактур без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства, Куаныш Амангельды в период с 2017 по 2019 год состоял в преступном сговоре с тремя сообщниками.

Организатор в целях извлечения имущественной выгоды приобрел и зарегистрировал на подконтрольных лиц 29 предприятий для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота. В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 265 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК