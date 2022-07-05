Ключи от квартир вручили очередникам и работающей молодежи в Нур-Султане

В Нур-Султане накануне Дня столицы ключи от квартир вручили свыше 300 очередникам и работающей молодежи. Среди очередников дети-сироты, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, многодетные семьи, инвалиды 1-й и 2-й группы, пенсионеры.

Часть квартир также была реализована по программе для работающей молодежи. В церемонии вручения ключей от квартир принял участие заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов.

Фото: gov.kz

По поручению главы государства в столице увеличен объем строительства доступного социального жилья. К примеру, если в 2018 году было построено 1100 квартир, в 2019 году – 2900 квартир, то в 2020 году – 7 тыс. квартир, в 2021 году – порядка 10 тыс. квартир. Планку по объему строительства необходимо сохранять. Для этого задействована вся строительная индустрия: как местные заводы, так и домостроительные комбинаты Нурлан Нуркенов

Фото: gov.kz

Жилой комплекс расположен по проспекту Улы Дала, за каналом Нура-Есиль и входит в бигвилль Jetisu. На территории, помимо жилых кварталов, также запланировано строительство школы, развивающего центра, торгового дома и др. Также будут продолжены работы по благоустройству района.

Фото: gov.kz

Кварталы Aqsu возводятся компанией BI Group по инновационной модульной технологии ModeX, благодаря которой 80% всех работ выполняются в заводских условиях. Благодаря данной технологии на строительной площадке остается лишь смонтировать жилые блоки как конструктор и подключить их к инженерным сетям. Подобный метод позволяет сократить сроки реализации объектов, сохраняя при этом качество. Автоматизированные линии, производственный контроль и процесс сертификации минимизируют человеческий фактор.

Фото: gov.kz

Узнав о старте приема заявок на арендное жилье, я решил испытать удачу. Так как мне 29 лет и это крайний возраст для участия в программе. Все изменилось 31 декабря, в вечер перед Новым годом, когда мне пришло письмо от жилищного фонда с сертификатом и поздравлением. И вот, спустя короткое время, мне вручают ключи от квартиры. Благодарен государству за то, что предоставляет такую возможность для работающей молодежи, – поделился Багдат, получивший двухкомнатную квартиру.