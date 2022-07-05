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Столичный стадион признали аварийным за 5 млн тенге – Антикор

взятка, тенге Фото: Zakon.kz
Руководителя столичного управления ДЧС подозревают в получении взятки за содействие в признании столичного стадиона аварийным, сообщает Zakon.kz.
Начато досудебное расследование в отношении руководителя Управления ДЧС по городу Нур-Султану по факту получения взятки в сумме 5 млн тенге от директора ТОО за оказание содействия в признании Центрального стадиона им. К. Мунайтпасова аварийным. Антикоррупционная служба

Расследование продолжается.

Итоговое решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом.

Летом 2020 года стадион, построенный в 1936 году, признали аварийным. Первый футбольный матч на стадионе состоялся 14 мая 1964 года.

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