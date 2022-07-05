Столичный стадион признали аварийным за 5 млн тенге – Антикор

Руководителя столичного управления ДЧС подозревают в получении взятки за содействие в признании столичного стадиона аварийным, сообщает Zakon.kz.

Начато досудебное расследование в отношении руководителя Управления ДЧС по городу Нур-Султану по факту получения взятки в сумме 5 млн тенге от директора ТОО за оказание содействия в признании Центрального стадиона им. К. Мунайтпасова аварийным. Антикоррупционная служба

Расследование продолжается.

Итоговое решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом.

Летом 2020 года стадион, построенный в 1936 году, признали аварийным. Первый футбольный матч на стадионе состоялся 14 мая 1964 года.