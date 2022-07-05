Селфи не удалось: 19-летний житель Нур-Султана залез на арку моста

19-летний житель Нур-Султана залез на арку моста. Ради красивого селфи — так объяснил свой поступок молодой человек стражам порядка, сообщает Zakon.kz.

В полицию города 5 июля в 13:25 стали поступать сообщения о том, что на арку моста по пр. Кабанбай батыра залез человек. На место незамедлительно был направлен наряд.

Как объясняет сам нарушитель, на такой поступок он пошел ради фото с панорамой столицы.

После пробежки на набережной парень решил сфотографироваться, а чтобы селфи было более впечатляющим, он решил забраться на мост. Но когда достиг вершины, то увидел внизу стражей порядка и, испугавшись, не стал фотографироваться. Пресс-служба ДП Нур-Султана

С ним, как уточнили в ведомстве, проведена профилактическая беседа по соблюдению общественного порядка и недопущению правонарушений впредь.