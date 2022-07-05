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Рыбак «поймал» ружье в реке Ишим

рыбак выловил ружье в реке Ишим Фото: пресс-служба ДП СКО
Необычный «трофей» попался на удочку петропавловского рыбака. Он в реке Ишим выловил ружье, сообщает Zakon.kz

О своей находке молодой человек сообщил в полицию. Изъятое оружие было направлено на экспертизу.

рыбак, в реке ружье

Фото: пресс-служба ДП СКО

Установлено, что данный образец является незарегистрированным двуствольным охотничьим ружьем ТОЗ-34 12-го калибра. По завершении исследования образец будет направлен на уничтожение. Пресс-служба ДП СКО

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Анастасия Стативкина
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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