Рыбак «поймал» ружье в реке Ишим
Фото: пресс-служба ДП СКО
Необычный «трофей» попался на удочку петропавловского рыбака. Он в реке Ишим выловил ружье, сообщает Zakon.kz
О своей находке молодой человек сообщил в полицию. Изъятое оружие было направлено на экспертизу.
Фото: пресс-служба ДП СКО
Установлено, что данный образец является незарегистрированным двуствольным охотничьим ружьем ТОЗ-34 12-го калибра. По завершении исследования образец будет направлен на уничтожение. Пресс-служба ДП СКО
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