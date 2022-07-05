Рыбак «поймал» ружье в реке Ишим

Фото: пресс-служба ДП СКО

Необычный «трофей» попался на удочку петропавловского рыбака. Он в реке Ишим выловил ружье, сообщает Zakon.kz

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