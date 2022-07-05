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«Тобол» в ЛЧ: с чего начинается путь костанайского клуба

спорт футбол Фото: Parimatch
Костанайский ФК «Тобол» готовится к первому квалификационному раунду Лиги чемпионов, где встретится с чемпионом Венгрии ФК «Ференцварош». Чего ожидать от этой пары?

В прошлом сезоне «Тобол» сенсационно завоевал чемпионство в казахстанской Премьер-лиге, оторвавшись от «Астаны» на четыре очка, что позволило клубу попасть в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперником казахстанской команды станет сильнейший клуб Венгрии «Ференцварош», который уже четыре года подряд доминирует во внутренних турнирах, стабильно собирая титулы под руководством Станислава Черчесова.

За всю историю своего существования «Ференцварош» 33 раза становился чемпионом страны и 24 раза завоевывал Кубок Венгрии. В еврокубках же клуб выступает с переменным успехом. В прошлом сезоне команда впервые за 25 лет прошла в групповой этап Лиги чемпионов. У «Тобола» пока небольшой опыт на мировой арене: в сезоне 11/12 клуб уступил «Словану» во втором квалификационном этапе ЛЧ, а в прошлом году выбыл из Лиги конференций в третьем раунде.

Хотя «Тобол» и «Ференцварош» еще ни разу не встречались на поле в качестве соперников, казахстанским клубам приходилось сталкиваться с венгерским футболом 12 раз. Из них шесть побед принадлежат Венгрии и только две – Казахстану, четыре матча завершились ничьей.

Первый матч состоится уже завтра, в 20:00, на Центральном стадионе города Костаная. Ответный планируется 14 июля на «Групама Арене» в Будапеште. Фаворитом, по мнению экспертов, в данный момент считается «Ференцварош», но после недавних успехов казахстанских футболистов на международном уровне уже никто не спешит списывать «Тобол» со счетов.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 4.00, Х - 3.60, П2 - 1.83

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