Отложите телефон: эксперты рассказали, что отвлекает казахстанцев от работы
По данным ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, в невозможности отказаться от мессенджеров и соцсетей во время работы признались 37% респондентов, участвовавших в опросе.
Из них 18% отвлекаются от своих трудовых обязанностей на смартфон каждые пять минут. 21% тянутся к гаджету каждые полчаса, 33% – раз в час. Вместе с тем около 30% любителей телефонов подчеркнули, что пытаются бороться со своей зависимостью.
Впрочем, 14% опрошенных предпочитают не читать сообщения в рабочее время, еще 5% не отвечают даже на звонки.
Помимо лайков в соцсетях и открыток в мессенджерах, трудиться казахстанцам мешает сонливость – на нее карьерные промахи списал 21% респондентов. Еще 11% посетовали на привычку опаздывать, 16% припомнили частые перекуры, а 10% признались в постоянном желании перекусить.
Лишь 5% опрошенных, по их словам, работают без помех.