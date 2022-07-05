Отложите телефон: эксперты рассказали, что отвлекает казахстанцев от работы

Больше всего казахстанцы страдают от интернет-зависимости. Также негативно сказываются вредные привычки и непунктуальность, передает Zakon.kz.

По данным ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, в невозможности отказаться от мессенджеров и соцсетей во время работы признались 37% респондентов, участвовавших в опросе.

Из них 18% отвлекаются от своих трудовых обязанностей на смартфон каждые пять минут. 21% тянутся к гаджету каждые полчаса, 33% – раз в час. Вместе с тем около 30% любителей телефонов подчеркнули, что пытаются бороться со своей зависимостью.

Впрочем, 14% опрошенных предпочитают не читать сообщения в рабочее время, еще 5% не отвечают даже на звонки.

Помимо лайков в соцсетях и открыток в мессенджерах, трудиться казахстанцам мешает сонливость – на нее карьерные промахи списал 21% респондентов. Еще 11% посетовали на привычку опаздывать, 16% припомнили частые перекуры, а 10% признались в постоянном желании перекусить.