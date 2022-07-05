Представителям каких знаков зодиака нельзя жениться этой осенью

С точки зрения астрологии 2022 год в целом — это подходящий год для создания семьи и брака. Многие пары планируют свадьбы на начало осени. Однако не всем представителям зодиакального круга стоит жениться или выходить замуж в этом году, передает Zakon.kz.

В начале осени создать успешный брак могут Овны. Накал чувств этому только способствует. Тельцы расширяют свои возможности и быстрее приходят к решению сделать предложение руки и сердца, пишет 5-tv.ru.

Также Близнецы, которые долго создавали отношения, в этом году захотят их, скорее всего, скрепить. Астропсихолог Ирина Королева

Девам и Ракам стоит задуматься о свадьбе в сентябре этого года.

Астропсихолог не советует создавать семью в 2022 году Стрельцам и Козерогам. Представители этих знаков находятся в сомнениях и не очень уверены, что этот год удачный для них.

По словам эксперта, для создания брака будут эффективны дни, которые не касаются полнолуния и новолуния.

На полнолуние слишком высокий всплеск энергии, а на новолуние ее не хватает для организации хорошего торжества. Ирина Королева

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Астропсихолог уточнила, что пятница — наилучший день для празднования свадьбы. Она управляется Венерой. Это способствует улучшению отношений, укреплению брака и созданию материального благополучия.