Новые обстоятельства по делу Елжана Биртанова раскрыла защита экс-министра

Защита попросила объединить уголовное дело в отношении представителей компании Ericsson Nikola Tesla – ТОО «IT Integra», должностных лиц Минздрава РК и подведомственных ему организаций с делом экс-главы Минздрава Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева, передает Zakon.kz.

В столице продолжается главное судебное разбирательство по делу экс-главы Минздрава Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева.

Соответствующее ходатайство зачитал адвокат Елжана Биртанова Нурлан Бейсекеев.

7 июля 2021 года Агентством финансового мониторинга в Книге учета информации зарегистрирован материал. В тот же день по нему принято решение о регистрации в ЕРДР уголовного дела по ст. 190, ч. 4 Уголовного кодекса РК в связи с тем, что в рамках расследования уголовного дела в отношении Биртанова и Абишева выделен в отдельное производство материал в отношении представителей Ericsson Nikola Tesla – ТОО «IT Integra», должностных лиц Минздрава и подведомственных ему организаций по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 190, ч. 4, п. 2 Уголовного кодекса РК – «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Адвокат Елжана Биртанова Нурлан Бейсекеев

По словам адвоката, расследование дела о мошенничестве на сегодня продолжается и окончательного разрешения не получило. При этом агентство включило в число подозреваемых в совершении мошенничества лиц, которые являются свидетелями обвинения по уголовному делу в отношении Биртанова и Абишева.

Между тем, заявил он, обстоятельства относительно одного и того же предмета и объекта посягательства не могут и не должны расследоваться раздельно, «поскольку вопрос о том, выполнены или нет работы по платформе, за которые произведена оплата, является ключевым обстоятельством, подлежащим доказательству, по обоим делам».

Процессуально, событийно, выдвинутое Биртанову и Абишеву обвинение и обстоятельства по уголовному делу о мошенничестве неразрывно связаны между собой и не могут быть разрешены в отдельности друг от друга – решения по ним процессуально зависят друг от друга… Суд понимает, что если уголовное дело о мошенничестве будет прекращено, то в таком случае несостоятельным окажется обвинительный приговор в отношении Биртанова и Абишева… Прошу суд вернуть в стадию предварительного слушания для разрешения вопросов ... соединения уголовных дел. Нурлан Бейсекеев

Присоединился к ходатайству защиты и экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Он обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой прекратить беззаконие, которое, как он выразился, «творится органом досудебного расследования, Агентством финансового мониторинга под прикрытием Генеральной прокуратуры».

Это беззаконие, которое мы сегодня услышали, состоит в трех фактах. Во-первых, это незаконное разделение одного дела на два… Понимая, что невыполнение работ не смогут доказать, они это просто выделили в отдельное дело. Второй факт – то, что это второе дело по мошенничеству усиленно скрывалось все это время… Оно скрывалось только с одной целью, чтобы представители Ericsson Nikola Tesla не узнали об этом и те свои угрозы, о которых неоднократно говорили, которые направлялись и президенту нашей страны, и дипломатическая нота была направлена, чтобы они не реализовали эти угрозы, потому что тогда, действительно, будет понятно, что все это – фикция. Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов

Третий факт он вовсе назвал удивительным. Биртанов попросил истребовать из Министерства иностранных дел или посольства Казахстана в Хорватии письмо, которое поступило к ним в конце мая этого года за подписью первого заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу.

Там четко пишется, что Агентством финансового мониторинга никаких уголовных преступлений против сотрудников Ericsson Nikola Tesla не расследуется. Что мы здесь видим – должностное лицо вводит в заблуждение Министерство иностранных дел, зарубежные компании, что нет никакого дела, не возбуждайтесь. А на самом деле оно есть. С какой целью эти факты происходят – я прошу вас направить соответствующий запрос в МИД РК и эти документы сюда предоставить. Что мы должны понять, если Агентство финансового мониторинга не считает, как следует из этих документов, что Ericsson Nikola Tesla совершила преступление, то есть, значит, соответственно, никаких невыполненных работ с их стороны не было, тогда что мы здесь делаем? Елжан Биртанов

Между тем, по его словам, если следовать логике гособвинения о том, что работы не выполнены и ущерб нанесен, то целесообразно объединить все эти факты, события в одно расследование и «подспудно все-таки разобраться» во всем.