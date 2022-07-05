Сильный дождь, гроза: штормовое предупреждение объявили в 8 регионах Казахстана

6 июля в восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики РГП «Казгидромет» предупреждают о непогоде, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 6 июля ночью и днем в Актюбинской области ожидается гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области прогнозируют сильный дождь и ветер.

В центре Кызылординской области также ожидаются гроза, шквал, пыльная буря и ветер. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на северо-западе, севере, юге Абайской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, юго-востоке области, 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее — гроза и сильный ветер. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Кроме того, грозу, град и порывистый ветер прогнозируют в Восточно-Казахстанской области.

Днем 6 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза и пыльная буря.

На западе Улытауской области – сильный дождь. На западе, юге области — гроза. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области и Караганде – гроза. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане на День столицы.