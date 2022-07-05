Вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на бойцовский промоушен

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева собирается подать в суд на ММА-промоушен «Наше дело», сообщает Zakon.kz.

В telegram-канале Mash отмечено, что исполнитель легендарного хита «Шоколадный заяц» должен был подраться на ринге с юмористом Николаем Лукинским.

Вдова утверждает, что на съемки артист ходил уже больным, но никому не жаловался и ничего не рассказывал. Пьер Нарцисс скончался 21 июня, накануне боя.

Как отмечено в публикации, 4 июня организаторы ММА-боев разместили на youtube-канале ролик, на кадрах которого певец выглядит опухшим и отекшим. Этим оказалась весьма недовольна вдова Калачева. По ее мнению, организаторы тем самым пиарятся на его смерти.

К тому же, согласия семьи на публикацию этого видео не спрашивали. Калачева намерена обратиться в суд.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня в результате остановки сердца после операции на почке. Ему было 45 лет.