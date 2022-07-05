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Almaty TV вошел в список обязательных телеканалов в Казахстане

телеканал Almaty список Казахстан Фото: Almaty.tv
Телеканал «Алматы» вошел в список обязательных к трансляции на всей территории Казахстана каналов, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что телеканал ведет свою историю с 1999 года.

За это время, как сказано в публикации, каналу удалось охватить вещанием все регионы страны.

Зрителям представлен разнообразный контент, в том числе информационные, аналитические, познавательные и развлекательные программы, художественные и документальные фильмы, а также сериалы собственного производства.

Кроме того, телеканал «Алматы» активно продвигает собственный контент и через интернет-платформы. Только на один youtube-канал Almaty TV подписан почти миллион уникальных пользователей.

Согласно рейтингам, Almaty TV любим не только горожанами, но и зрителями со всех регионов страны. Мобильно отзываясь на их запросы, сегодня телеканал активно перестраивает сетку, снимает новые программы и проекты, продолжая наращивать зрительскую аудиторию.

Со списком телекомпаний общенационального распространения по итогам конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства информации и общественного развития.

Напомним, в марте 2022 года генеральным директором телеканала «Алматы» стал Тимур Базарбаев.

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