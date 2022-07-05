Какие мероприятия пройдут 6 июля в Алматы

В акимате Алматы рассказали, как жители и гости города отпразднуют День столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным городской администрации, в разных районах Алматы пройдут концерты и массовые развлекательные мероприятия.

К примеру, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в 12:00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов города. В программу входят детские активности и конкурсы.

Концерты с участием творческих коллективов пройдут в следующих локациях:

12:00 – в Турксибском районе – на пересечении ул. Сауранбаева и Спартака;

15:00 – возле торгово-развлекательного центра Mega Park на ул. Сейфуллина;

18:00 – на площади возле акимата Наурызбайского района по адресу: мкр. Шугыла, д. 347.

Кроме того, в 20:00 на площади Абая возле Дворца Республики состоится большой концерт под открытым небом, где выступят звезды эстрады: группа «101», Парвиз Назаров, группа КешYOU, группа «Уркер», Айдана Меденова, Нуржан Керменбаев, Серик Ибрагимов и другие.