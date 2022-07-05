Какие мероприятия пройдут 6 июля в Алматы
Согласно данным городской администрации, в разных районах Алматы пройдут концерты и массовые развлекательные мероприятия.
К примеру, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в 12:00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов города. В программу входят детские активности и конкурсы.
Концерты с участием творческих коллективов пройдут в следующих локациях:
12:00 – в Турксибском районе – на пересечении ул. Сауранбаева и Спартака;
15:00 – возле торгово-развлекательного центра Mega Park на ул. Сейфуллина;
18:00 – на площади возле акимата Наурызбайского района по адресу: мкр. Шугыла, д. 347.
Кроме того, в 20:00 на площади Абая возле Дворца Республики состоится большой концерт под открытым небом, где выступят звезды эстрады: группа «101», Парвиз Назаров, группа КешYOU, группа «Уркер», Айдана Меденова, Нуржан Керменбаев, Серик Ибрагимов и другие.