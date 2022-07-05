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Опасный штамм сальмонеллы распространяется в Великобритании через мясо

бактерии Фото: pixabay
Британское Министерство сельского хозяйства и окружающей среды подтвердило увеличение количества случаев выявления сальмонеллы в мясной продукции, передает Zakon.kz.
Министерство обеспокоено ростом распространения сальмонеллы инфантис по всей Европе за последнее десятилетие и особенно уровнем ее устойчивости к противомикробным препаратам. Официальные лица будут продолжать следить за ситуацией и принимать меры по мере необходимости, – цитируют британскую газету РИА Новости.

Сальмонелла – род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек. Она может быть опасной прежде всего для жизни младенцев и пожилых людей, пишет издание. В 2019 и 2020 годах около 400 человек в Великобритании были инфицированы сальмонеллой инфантис.

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