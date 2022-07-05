Опасный штамм сальмонеллы распространяется в Великобритании через мясо

Британское Министерство сельского хозяйства и окружающей среды подтвердило увеличение количества случаев выявления сальмонеллы в мясной продукции, передает Zakon.kz.

Министерство обеспокоено ростом распространения сальмонеллы инфантис по всей Европе за последнее десятилетие и особенно уровнем ее устойчивости к противомикробным препаратам. Официальные лица будут продолжать следить за ситуацией и принимать меры по мере необходимости, – цитируют британскую газету РИА Новости.

Сальмонелла – род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек. Она может быть опасной прежде всего для жизни младенцев и пожилых людей, пишет издание. В 2019 и 2020 годах около 400 человек в Великобритании были инфицированы сальмонеллой инфантис.