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Реактивные снаряды из Афганистана упали на приграничную территорию Узбекистана

бинокль Фото: pixabay
МИД Узбекистана сообщил о падении пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел около 16:20. Сообщается, что взрывов не произошло, человеческих жертв нет.

Как уточняется, нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле «Мажнунтол» города Термезы, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Найденные снаряды обезврежены подразделением саперов.

Компетентные органы двух стран выясняют причины инцидента.

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