Реактивные снаряды из Афганистана упали на приграничную территорию Узбекистана

МИД Узбекистана сообщил о падении пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел около 16:20. Сообщается, что взрывов не произошло, человеческих жертв нет.

Как уточняется, нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле «Мажнунтол» города Термезы, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Найденные снаряды обезврежены подразделением саперов.

Компетентные органы двух стран выясняют причины инцидента.