Динозавры не были теплолюбивыми существами – исследование

Международная команда ученых провела раскопки в отдаленной пустыне Джунгарского бассейна на северо-западе Китая и пришли к выводу, что динозавры обитали не только в теплых и влажных субтропических условиях, а могли жить и в холоде, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, на это указывают окаменелости, найденные в теплых регионах, в частности, в Африке и Южной Америке.

Согласно исследованию, динозавры на ранней стадии своего существования были настолько морозоустойчивыми, что именно это качество привело их к господству на Земле примерно на 150 млн лет.

Доказательства этого исследователи нашли в тонкозернистых песчаниковых и алевролитовых образованиях, обнаруженных на дне неглубоких древних озер Джунгарской котловины. Эти отложения образовались 206 млн лет назад в конце триасового периода. Как раз в то время произошло массовое вымирание, о причинах которого единого мнения пока нет.

Характер отложений свидетельствует о том, что в этом регионе свирепствовали морозы. Несмотря на это, исследователи при изучении береговой линии озер обнаружили окаменелые следы динозавров.

Кроме того, в самих озерах исследователи обнаружили большое количество гальки диаметром до 1,5 см. Эксперты говорят, что вдали от береговой линии такой гальки быть не должно. Единственное правдоподобное объяснение их присутствия там: эта галька представляет собой обломки крупных кусков льда, который образовался на берегу, но затем сполз в озеро.

Это говорит о том, что бассейн регулярно замерзал, но обитавшие здесь динозавры прекрасно себя чувствовали в таких климатических условиях.

Также ученые напомнили, что за последние 30 лет накопились доказательства того, что у многих динозавров имелись перья, которые вполне могли защищать древних ящеров от холода. Кроме того, авторы исследования уверены, что, в отличие от хладнокровных рептилий, многие динозавры обладали теплокровными системами с высоким метаболизмом. А это могло помогать им выживать в холодных условиях.