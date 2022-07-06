Минобороны Латвии предложило ввести всеобщую воинскую повинность

Об этом заявил глава ведомства Артис Пабрикс. Предполагается, что переход на систему обязательной военной службы начнется с 1 января 2023 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал LSM, желающие смогут подать заявление на прохождение службы добровольно, далее в течение пяти лет последует этап перехода на обязательную службу.

В армию будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, юноша может получить отсрочку на время обучения в образовательном учреждении. Уточняется, что женщины тоже могут подать соответствующее заявление.

Согласно приложению минобороны, призывник должен будет прослужить 11 месяцев с правом на отпуск длительностью в один месяц.

Благодаря данной инициативе ведомство рассчитывает увеличить число военнослужащих запаса до 50 тыс. человек в ближайшие пять лет.