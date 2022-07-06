Неизвестную прежде колонию птиц нашли на архипелаге Новая Земля
Фото: pixabay
Участники экспедиции Арктического плавучего университета-2022 обнаружили на мысе Константин на острове Северный неизвестную колонию птиц, передает Zakon.kz.
На севере архипелага, пишет ТАСС, происходят масштабные изменения в орнитофауне. Доказательством тому стала новая колония кайры и моевки на мысе Константин.
Как отмечается, участники экспедиции обратили внимание, что в заливе Ледяная Гавань увеличилась популяция морских уток морянок, внесенных в Красную книгу Архангельской области. По мнению специалистов, это связано с климатическими изменениями, вследствие чего морянки стали чаще зимовать в районе архипелага.
В то же время колония птиц на острове Гемскерк близ бухты Мурманца не сильно изменилась с 2014 года ― именно тогда в последний раз здесь проходило исследование популяции птиц.
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