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Около 200 человек погибли в США из-за стрельбы в праздничные выходные

За выходные в США пострадали от огнестрельного оружия Фото: Instagram/nra
Применение огнестрельного оружия в США за прошедшие выходные привело к гибели около 200 человек, сообщает Zakon.kz.

Как передает некоммерческая организация Gun Violence Archive, фиксирующая подобные случаи, среди погибших 2 детей и 10 подростков. Кроме того, из-за огнестрельного оружия со 2 по 5 июля пострадали 542 человека.

Всего за указанный период произошло 414 подобных происшествий. Из них 16 случаев были массовой стрельбой. Отмечается, что таковыми считаются эпизоды с четырьмя и более пострадавшими.

4 июля в США отмечают День независимости, в связи с этим у американцев было три выходных. В городе Филадельфия пострадали полицейские – злоумышленник открыл стрельбу в месте, где жители смотрели праздничный фейерверк. В результате стрельбы на параде по случаю праздника в Хайленд Парке в пригороде Чикаго, штат Иллинойс, погибли шесть человек, по меньшей мере 24 ранены. 22-летний мужчина вел огонь предположительно из штурмовой винтовки.

Комментируя случившуюся там трагедию, президент США Джо Байден пообещал не сдаваться в борьбе с «эпидемией вооруженного насилия», признав, что, несмотря на самую значительную за 30 лет перемену в законе об обороте оружия, предстоит еще многое сделать.

25 июня в США был подписан закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Как отметил до этого президент Байден, в связи с участившимися случаями массовых расстрелов было необходимо пересмотреть существующие стандарты в противовес второй поправке американской Конституции.

Вторая поправка к американской Конституции гарантирует право гражданам США на хранение и ношение оружия. При этом в последнее время в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками: по данным Федерального бюро расследований, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%.

В ФБР также отметили увеличение активности так называемых «подвижных стрелков», которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней. Было решено бороться с проблемой на законодательном уровне.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

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