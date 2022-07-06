Новая волна коронавируса в Италии – более 100 тыс. зараженных за сутки

За сутки в Италии выявили 132 174 заразившихся коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

Последний раз более 100 тысяч заражений за сутки зафикисировали в Италии 8 февраля 2022, передает пресс-служба итальянского министерства здравоохранения.

Днем ранее было выявлено 36 282 новых случая COVID-19, скончались 59 человек. При этом доля положительных тестов на коронавирус среди всех проведенных исследований почти не изменилась – 28,4% против 27,9%.

По словам заместителя министра здравоохранения Пьерпаоло Силери, падение новой волны пандемии начнется через пару недель.

Напомним, Италия в начале пандемии COVID-19 была одной из самых пострадавших от коронавируса стран.