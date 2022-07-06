Жираф по кличке Астана празднует свой 12 день рождения

Знакомьтесь, это жираф по кличке Астана, и сегодня он празднует свой день рождения, сообщает Zakon.kz.

Астана появился на свет в зоопарке Алматы 6 июля 2010 года. 13 сентября 2011 года переехал в зоопарк Шымкента.

Как пишет администрация зоопарка в своем Instagram, с тех пор жираф радует их гостей.

В этом году ему исполнилось 12 лет. И по ежегодной традиции жираф Астана приглашает всех на свой день рождения. Мероприятие состоялось 5 июля на территории зоопарка.

Праздник, по словам его устроителей, удался и подарил посетителям отличное настроение!