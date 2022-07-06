Астанчан стало больше

В 1998 году в Акмоле проживало 326 тыс. человек. С тех пор численность Нур-Султана выросла почти в четыре раза и сейчас составляет 1 262 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Количество женщин в Нур-Султане все так же преобладает, как и 24 года назад.

Если в то время в городе проживало 174 тыс. женщин и 152 тыс. мужчин, сейчас численность женщин составляет 657 тыс. (52%), мужчин – 605 тыс. (48%). Бюро национальной статистики

По информации ведомства, если в 1998 году в столице родилось 3400 детей, то в 2021 году на свет появилось 31 тыс. детей, тем самым коэффициент рождаемости вырос с 11 до 25,9 (на тыс. человек).