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На Капшагайском водохранилище утонула семья – появились новые подробности

Капшагайское водохранилище, погибла семья Фото: Zakon.kz
26 июня четверо родственников погибли на Капшагайском водохранилище. После трагедии представители акимата выявили на базе отдыха нарушения, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, частники использовали пляж не по целевому назначению. Здесь должны были заниматься сельским хозяйством, а не принимать туристов. Родственники погибших требуют найти и наказать виновных.

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Четверо родственников погибли на Капшагайском водохранилище

Как рассказала главный специалист отдела сельского хозяйства и земельных отношений города Кунаева Айнур Нурпеисова, данный земельный участок относится к категории «Земли сельскохозяйственного назначения» с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Земельный участок ТОО «Индекс» принадлежит на праве частной собственности. Выявлено, что данный земельный участок используется не по целевому назначению. Айнур Нурпеисова

По словам родственников погибших, они заплатили за вход и парковку 3,5 тысячи тенге. Администратор даже предупредила о волнах на водохранилище.

Открыть – открыли. Поделили этот пляж, чтобы зарабатывать деньги. Могли бы просто сказать. Мы бы никогда туда не полезли. Им было так сложно просто сказать, что там ров. Я ничего не хочу. Я хочу, чтобы просто наказали. Я не могу с этим спокойно жить, смириться. Я буду всю жизнь нести на себе. Всю жизнь буду жалеть, что поехали туда. Родственница погибших

После гибели четырех человек пляж закрыли. Представители акимата планируют создать рабочую комиссию.

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