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Число заболевших COVID-19 в Казахстане за сутки резко возросло

Ситуация с COVID-19 6 июля Фото: Zakon.kz
Информацию об эпидситуации в РК на 5 июля предоставили в Министерстве здравоохранения. Количество заболевших резко увеличилось. Затронуты все области, кроме Мангистауской, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 59,

  • в Алматы – 199,

  • в Шымкенте – 29,

  • в Акмолинской области – 4,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 17,

  • в Атырауской области – 10,

  • в ВКО – 3,

  • в Жамбылской области – 10,

  • в ЗКО – 2,

  • в Карагандинской области – 15,

  • в Костанайской области – 2,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 3,

  • в СКО – 3,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 307 877 случаев.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 45,

  • в Алматы – 69,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в Карагандинской области – 5,

  • в Костанайской области – 2,

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 749 человек.

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Константин Вноровский
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