Число заболевших COVID-19 в Казахстане за сутки резко возросло
За прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 59,
в Алматы – 199,
в Шымкенте – 29,
в Акмолинской области – 4,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 17,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 10,
в ЗКО – 2,
в Карагандинской области – 15,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 3,
в СКО – 3,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 307 877 случаев.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 45,
в Алматы – 69,
в Жамбылской области – 1,
в Карагандинской области – 5,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 749 человек.