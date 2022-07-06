Число заболевших COVID-19 в Казахстане за сутки резко возросло

Фото: Zakon.kz

Информацию об эпидситуации в РК на 5 июля предоставили в Министерстве здравоохранения. Количество заболевших резко увеличилось. Затронуты все области, кроме Мангистауской, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 59,

в Алматы – 199,

в Шымкенте – 29,

в Акмолинской области – 4,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 17,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 2,

в Карагандинской области – 15,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 3,

в СКО – 3,

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 307 877 случаев. Информация о выздоровевших от КВИ В Казахстане 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 45,

в Алматы – 69,

в Жамбылской области – 1,

в Карагандинской области – 5,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 1. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 749 человек. Читайте также В фонтанах Нур-Султана выявили кишечную палочку – 40 детей госпитализированы Нур-Султан на грани перехода в «желтую» зону Диетолог опровергла мифы о вреде фруктовых салатов

Следите за новостями zakon.kz в: