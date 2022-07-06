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Обещал помочь с правами – в Туркестанской области задержали мошенника

Афермит обещал помочь с правами Фото: Zakon.kz
Аферист выманил около 270 тыс. тенге у жителя Туркестанской области, обещая помочь с получением водительских прав, сообщает Zakon.kz.

В Толебийский районный отдел полиции обратился один из местных жителей. По его словам, некий знакомый, войдя в доверие, обещал помочь ему с получением водительского удостоверения.

Для этого он просил определенную сумму денег. Однако, выманив у потерпевшего около 270 тысяч тенге, обещанного так и не выполнил, деньги не вернул.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Толебийского РОП задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, которого доставили в районный отдел для дальнейшего разбирательства.

Полученные деньги мужчина потратил на собственные нужды. «Помогать» как бы то ни было он и не собирался.

На сегодняшний день по факту мошенничества проводится досудебное расследование.

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