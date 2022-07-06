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Миротворцы ООН подорвались на мине в одной из африканских стран

Миротворцы подорвали на мине в Мали Фото: pixabay
Два египетских миротворца погибли, еще пятеро получили ранения, подорвавшись на мине в Мали, сообщает Zakon.kz.

Взрыв произошел на севере страны между населенными пунктами Тессалит и Гао на пути следования автомобиля Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), передает РИА Новости.

В Мали уже на протяжении 10 лет не прекращается вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок. Миротворцы, присланные в республику весной 2013 года для сдерживания противостояния, уже неоднократно подвергались нападениям. За это время погибли около 177 участников миссии.

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