Миротворцы ООН подорвались на мине в одной из африканских стран

Два египетских миротворца погибли, еще пятеро получили ранения, подорвавшись на мине в Мали, сообщает Zakon.kz.

Взрыв произошел на севере страны между населенными пунктами Тессалит и Гао на пути следования автомобиля Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), передает РИА Новости.

В Мали уже на протяжении 10 лет не прекращается вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками различных группировок. Миротворцы, присланные в республику весной 2013 года для сдерживания противостояния, уже неоднократно подвергались нападениям. За это время погибли около 177 участников миссии.