Ученые обнаружили озоновую дыру в семь раз больше антарктической

В атмосфере Земли почти над всем тропическим регионом ученые обнаружили огромную озоновую дыру. По словам ученых, она в семь раз больше, чем антарктическая озоновая дыра, сообщает Zakon.kz.

По информации ferra.ru, эта озоновая дыра существует уже более 30 лет.

В отличие от антарктической озоновой дыры, которая появляется только в весенний сезон, тропическая озоновая дыра появляется во все времена года с 1980-х годов, и ее площадь примерно в семь раз больше. Профессор из Университета Ватерлоо в Онтарио Цин-Бин Лу

По его словам, это может вызвать увеличение уровня ультрафиолетового излучения на Земле и связанных с этим рисков рака кожи и катаракт, а также других негативных последствий для здоровья и экосистем в тропических регионах.

Уже есть предварительные отчеты, показывающие, что уровни истощения озонового слоя над экваториальными регионами угрожают населению тропических регионов.