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Казахстан не принимал никаких решений по присоединению к санкциям против России

Казахстан остается дружественной страной Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Казахстан остается дружественной страной для нас», сообщает Zakon.kz.

Казахстан пока не принимал решений о поддержке антироссийских санкций. Страны, напротив, намерены расширять взаимодействие, заявил представитель Кремля, передает РИА Новости.

Ранее Минфин РК опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, регламентирующий реализацию санкций на поставки отдельных товаров в Россию. Пескова спросили, следят ли в Кремле за ходом обсуждения этой инициативы.

Пока никаких решений не принималось, напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий. Поэтому пока вот из чего мы исходим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что правительства двух стран «находятся в постоянном контакте», напомнив, что накануне на «Иннопроме» были межправительственные российско-казахстанские переговоры.

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