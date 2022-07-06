В Нур-Султане ко Дню столицы проходят соревнования «Голос поколений»
Масштабное спортивное мероприятие, организованное столичным управлением физической культуры и спорта совместно с Управлением по вопросам молодежной политики Нур-Султана и МРЦ «Астана жастары», стартовало в 11:00 в Триатлон-парке и продлится до 17:00. В нем может принять участие любой житель или гость города вне зависимости от возраста.
Фото: Zakon.kz
Мероприятие направлено на объединение и развитие молодежи, занимающейся уличными видами спорта.
Zakon.kz
Параллельно проходят концерт, мастер-классы и турниры по академической гребле, скандинавской ходьбе, футбольному фристайлу, карате, спортивной гимнастике и другим видам спорта.
Фото: Zakon.kz
Сегодня представлены виды спорта как олимпийского направления, так и национальные виды спорта. В таком формате, как «Голос поколений», проводится впервые. В соревнованиях могут принять участие как жители города, так и профессиональные спортсмены, воспитанники ДЮСШ. Всего ожидается участие порядка 1000 человек. Это мероприятие объединяет все поколения. Руководитель молодежного ресурсного центра «Астана Жастары» Чингиз Тлеулин
По его словам, победители командных видов спорта – футбол, велогонки, скандинавская ходьба – получат кубки и медали за первое, второе и третье места. Также будут поощрительные подарки в виде техники, спортивного инвентаря. «Сегодня будет множество призов, так как огромное количество участников и, думаю, никто не останется без подарка».
Фото: Zakon.kz
Такие мероприятия – это еще одна возможность для молодежи проявить себя, получить заряд мотивации, чтобы идти дальше. Сегодня у нас проходят большие соревнования в разных направлениях в рамках проекта «Голос поколений». Из других городов приехали принять участие атлеты по стрит воркауту. Средний возраст участников – до 20 лет. В Казахстане данный вид спорта активно развивается, так как он поддерживается на государственном уровне. Почти в каждом дворе есть площадка по уличным тренировкам. Тренер, многократный рекордсмен по Street Workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по Street Lifting, один из основателей движения Street Workout в Казахстане Айтым Жакупов
Фото: Zakon.kz