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Военным Канады разрешат носить юбки, отращивать ногти и делать тату на лице

форма Фото: pixabay
Правительство страны подготовило обновленную версию устава об униформе, который вступит в силу с сентября, передает Zakon.kz.
Специальная полевая униформа более не привязана к гендерной принадлежности. Оба каталога доступны для всех военнослужащих и могут смешиваться, – приводят РИА Новости цитату из заявления правительства.

Согласно новым правилам, мужчины смогут носить юбки и прочие элементы женского гардероба. При этом устав допускает введение ограничений в выборе одежды в ряде случаев, например, во время парадов. Кроме того, новый устав допускает ношение длинных волос, но если они опускаются ниже уровня плеч, то их следует подвязать. При этом на торжественных церемониях нельзя носить распущенными волосы ниже уровня воротника.

Также военнослужащим разрешат красить волосы в любые цвета, в том числе неестественные, если яркий цвет не будет представлять угрозу безопасности или успеху выполнения работы. Татуировки будут также разрешены при условии, что они не будут нести оскорбительного посыла и на них не будет изображена символика преступных организаций. Также, по новым правилам, разрешат носить длинные ногти, если это не будет препятствовать выполнению военнослужащими их задач.

Помимо прочего, общий устав позволит военнослужащим носить бороду или усы любой длины, но командование может потребовать сбрить их в силу требований безопасности.

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