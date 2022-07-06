Культуру казахского народа показывают в столице на Keruen Fest

Для популяризации национальных ценностей, культуры казахского народа на аллее Demalys Promenade в городе Нур-Султане проходит тематическое мероприятие Keruen Fest, передает корреспондент Zakon.kz.

В прогулочной зоне Demalys Promenade сегодня особенно многолюдно. Здесь наряду с мастерицами, которые пришли со своими поделками и сувенирами, художниками, ремесленниками разместились творческие площадки, где собрались любители юмора, песен и логических игр. Всех их объединяет тематическое мероприятие Keruen Fest, которое не только посвящено Дню города, но и направлено на вовлечение подрастающего поколения в духовно-культурное просвещение о традициях и обычаях казахского народа.

Организаторами этого полезного и красочного действа выступили Управление по вопросам молодежной политики акимата города Нур-Султана и Молодежный ресурсный центр «Астана жастары».

По словам специалиста МРЦ «Астана жастары» Олжаса Амангельды, сейчас молодежь мало интересуется национальными ценностями и культурой, поэтому, по задумке авторов, мероприятие позволит пробудить интерес к культуре казахского народа, поспособствует воспитанию у молодежи уважения к нравственно-духовной культуре своей страны, своего народа, расширит знания детей об истории и культуре, праздниках и традициях казахского народа.

Сегодня в честь Дня столицы мы организуем культурно-массовое мероприятие, направленное на духовное просвещение горожан, особенно молодежи. Мы сегодня организовали несколько точек на бульваре Demalys Promenade – это мастер-классы по рукоделию, пошиву одежды, гончарному делу, аквагриму, ярмарка изделий. Также организованы зоны для познавательных встреч с активной молодежью, КВН-щиками, такими как Жасын Канбаев, Олжас Рымбаев, сцена для аниматоров. Запланированы концертная программа, конкурс айтыстеров, выступление кружка «Алтын домбра», которые сыграют кюй. Еще у нас установлена юрта, в которой каждый желающий может сфотографироваться. Тем более что сейчас, если так посмотреть, то городские жители по сравнению с сельчанами менее знают культуру, традиции, что и как было, с каждым годом многое забывается. Поэтому идея была немного в этно-стиле провести. Олжас Амангельды

При этом он добавил, что аллея Demalys Promenade была выбрана неслучайно. Дело в том, что она расположена в старой части города, а это особый дух и атмосфера.

Фото: Zakon.kz

Так как это старый город, то его нельзя забывать, а наоборот – надо улучшать. Это наш город. Тут своя особая специфика. Бульвар – он полусовременный и в то же время имеет историческое значение. Именно на правом берегу все зарождалось, поэтому я бы сказал, что это душевная половинка столицы. Думаю, людям приятно здесь гулять с семьей. Олжас Амангельды

В одной из палаток преподаватель дворового клуба «Қолөнер аула клубы» Гульнар Боранжанова показывает всем желающим, как шить национальные изделия – корпе с казахским орнаментом, подушки, подставки под горячий тамак и чайники, сшитые вручную шопперы тоже с казахским орнаментом. Она занимается самобытным мастерством с тех пор, как вышла на пенсию. Как говорит женщина, девчонки с удовольствием ходят в дворовой клуб и мастерят своими руками. Сейчас под ее ведением около 20 воспитанниц.

Мне нравится шить, как вышла на пенсию, так и начала шить. Сейчас я учительница дворового клуба. Дети ходят ко мне. Это в основном девочки. Это хорошо, что традиция шить вещи в традиционном для казахов стиле жива и сегодня. Тем более что для девочек на выданье в качестве приданого непременно шьют корпе. Поэтому это очень полезный навык. Кстати, сшить подставку под чайник не занимает много времени. От силы полчаса – и красивая вещь, сделанная своими руками, с любовью, готова. Гульнар Боранжанова

Фото: Zakon.kz

С противоположной стороны аллеи около гончарных дел мастеров собрались уже и стар, и млад. Всем непременно хочется попробовать поработать с глиной.

Руководитель гончарной школы Галымжан Бекдаир отмечает популярность этого занятия, особенно среди детей.

Мы не только учим создавать что-то, но и погружаем в творческий процесс, который увлекает с первого раза. Это имеет большое значение с психологической стороны, потому что в наше время люди обычно куда-то спешат, у всех свои дела, а тут время как будто замирает, и человек находится наедине с собой, он слушает себя. Он берет глину в руки, лепит из нее сосуд, сосредотачивается на деле, все негативные мысли при этом уходят. Гончарное дело дарит массу положительных эмоций. У нас среди учеников есть как дети, так и взрослые, для которых в равной степени это занятие несет позитив и радость. Галымжан Бекдаир

Фото: Zakon.kz

В целом, Keruen Fest пришелся по вкусу людям разных возрастов, жителям и гостям столицы. Дети соревновались в национальных логических играх – асык ату и тогыз кумалак, молодежь увлеченно слушала своих кумиров из КВН, женщины примеряли казахскую национальную одежду и украшения, а мужчины интересовались изделиями из металла и дерева.

Аллея Demalys Promenade находится по улице Мамбетова: на отрезке улицы от Абая до Кенесары. Кроме прогулочной зоны, также здесь установлены необычные инсталляции, качели, фотозоны из арт-объектов.

Demalys Promenade объединяет пешеходный бульвар «Театральный» (улица Омарова) и набережную города.